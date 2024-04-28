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        Haberler Gündem Güvenlik Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:25
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        3 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

        Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

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        #ırakın kuzeyi
        #MSB
        #terör operasyonu
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