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Irak Türkiye'den tazminat almak için ABD mahkemesine başvurdu

Reuters Irak'ın, Kerkük-Ceyhan hattıyla ilgili Türkiye aleyhine tahkim kararının yürürlüğe konulması için ABD mahkemesine başvurduğunu bildirdi

Giriş: 12.04.2023 - 12:00 | Güncelleme: ABONE OL
Irak Türkiye'den tazminat almak için ABD mahkemesine başvurdu
Reuters / HABERTURK.COM

Irak, uluslararası tahkim mahkemesinde Türkiye'ye aleyhine kazandığı tazminat kararının yürürlüğe konulması için ABD'deki federal mahkemeye dava başvurusunda bulundu.

Reuters haberine göre, Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Kerkük-Ceyhan boru hattını kullanarak petrol ihraç etmesine izin verdiği, böylece iki ülke arasındaki petrol sevkiyat anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye aleyhine açtığı 2014 yılında açtığı tahkim davasını kazandığını geçen ay açıkladı.

Irak devleti, ABD mahkemesine yaptığı başvuruda, "Arbitrasyon heyetinin aldığı nihai tazminat kararının, tanınması, teyit edilmesi ve yürürlüğe konmasını" istedi.

Türkiye, tahkim kararının ardından Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine Kerkük'teki sahalardan Ceyhan terminaline ham petrol taşıyan hattan akışı durdurdu.

Türkiye, tahkim davasının Irak ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını ifade etmişti. İki taraf arasında geçen hafta sağlanan geçici anlaşmaya rağmen dünya petrol arzının yüzde 0,5'ini sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol akışı hâlâ başlamadı.

Tahkim kararında Türkiye'nin Irak'a, ayrıca Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedildi. Irak tarafından ABD mahkemesine sunulan dosyaya göre Irak'ın Türkiye'ye ödemesi gereken tazminat düşüldüğünde Türkiye'nin yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödemesi gerekiyor.

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