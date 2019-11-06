06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak'ta artan işsizlik ve yolsuzluk vakalarını protesto için geçtiğimiz ay başlayan gösteriler hız kesmeden sürüyor.
Son olarak Kerbela kentinde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 2 göstericinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.
Gösterilerde son 24 saat içinde ölenlerin sayısının en az 15 olduğu belirtiliyor.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, gelişmelerin ardından yayınladığı açıklamada, Irak hükümetinden göstericilerin reform taleplerine bir an önce cevap vermesini istedi.
Açıklamada, "Silahsız göstericilerin kaçırılması, öldürülmesi ifade özgürlüğünü tehdit ediyor, şiddet sarmalının sürmesine yol açıyor" denildi.
ATEŞ AÇTILAR
Reuters haber ajansı, yerel kaynaklarına dayandırdığı haberinde Irak güvenlik güçlerinin başkent Bağdat'ın merkezinde toplanan göstericileri dağıtmak için havaya gerçek mermilerle ateş açtığını duyurdu. Haberde, olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde en az 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.
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