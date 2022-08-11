Irak'ta gerilim tırmanıyor

AA

Irak'ta İran yanlısı Şii siyasi çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi destekçilerini başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de gösteriye çağırırken, rakibi Sadr Hareketi de ülke genelinde destekçilerine benzer çağrıda bulundu.

Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin gösteri organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, 12 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge çevresinde toplanılacağı belirtildi.

Gösterinin "Halk devletini koruyor ve devlet kurumlarına saygı duyulmasını istiyor" sloganıyla gerçekleşeceğine işaret edilen açıklamada, "Vatanı ve devletini seven herkesi bu gösteriye katılmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "insanların acılarını hafifletmeye çalışacak bir ulusal hükümetin kurulması" talebiyle düzenlenecek gösteriye katılacak Koordinasyon Çerçevesi destekçilerine kamu ve özel mülklere zarar vermeme uyarısı yapıldı.

SADR HAREKETİ'NDEN GÖSTERİ ÇAĞRISI

Şii lider Mukteda es-Sadr'a yakınlığıyla bilinen Muhammed Salih el-Iraki ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koordinasyon Çerçevesi'nin Yeşil Bölge'deki gösterisiyle aynı saatte Sadr Hareketi destekçilerini tüm vilayetlerde meydanlara davet etti.

Destekçilerine yeni talimat gelinceye kadar oldukları yerlerden ayrılmamaları talebinde bulunan Iraki, "Gösteriler sırasında ayrıca Meclisin feshedilmesi için yargıya sunulacak yasal formlar doldurulacak." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Sadr, 3 Ağustos'taki televizyon konuşmasında da İran destekli Şii siyasi rakiplerine diyalog ve uzlaşı kapısını kapatarak, Meclisin feshedilmesi ve erken seçim çağrısında bulunmuştu.