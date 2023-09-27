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        Haberler Dünya Irak'ta düğün salonunda yangın faciası: En az 114 kişi öldü

        Irak'ta düğün salonunda yangın faciası: En az 114 kişi öldü, 150 yaralı var

        Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 114 kişi hayatını kaybederken, en az 150 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:11
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          Irak devlet medyasının Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın Musul kentinde bir düğünde çıkan yangında en az 114 kişi öldü , 150 kişi de yaralandı.

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          Yetkililer, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

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          Devlet medyasına göre, düğün eğlencesi sırasında havai fişeklerin yakılmasının ardından etkinlik salonunda yangın kısa sürede büyüdü.

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          Bölgedeki Reuters muhabirinin kaydettiği videoda, itfaiyecilerin hayatta kalanları aramak için küle dönen enkaza tırmandığı görüldü.

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          Yangının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kapalı alanda kullanılan havai fişeklerin yangına neden olmuş olabileceği ifade edildi.

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          Ön incelemede, düğün salonunun ülkede yasa dışı olan son derece yanıcı inşaat malzemelerinden yapıldığını ve bu durumun binanın hızla çökmesine katkıda bulunduğu açıklandı.

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          Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin ofisi yaptığı açıklamada, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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          FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

          114 kişinin hayatını kaybettiği yangının boyutu ise sabah saatlerinde daha net görüldü.

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          Düğünün gerçekleştiği salonunun tamamen küle döndüğü görüldü.

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          * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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