Irak'ta düğün salonunda yangın faciası: En az 114 kişi öldü, 150 yaralı var
Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 114 kişi hayatını kaybederken, en az 150 kişi de yaralandı.
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Irak devlet medyasının Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın Musul kentinde bir düğünde çıkan yangında en az 114 kişi öldü , 150 kişi de yaralandı.
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Yetkililer, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.
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Devlet medyasına göre, düğün eğlencesi sırasında havai fişeklerin yakılmasının ardından etkinlik salonunda yangın kısa sürede büyüdü.
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Bölgedeki Reuters muhabirinin kaydettiği videoda, itfaiyecilerin hayatta kalanları aramak için küle dönen enkaza tırmandığı görüldü.
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Yangının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kapalı alanda kullanılan havai fişeklerin yangına neden olmuş olabileceği ifade edildi.
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Ön incelemede, düğün salonunun ülkede yasa dışı olan son derece yanıcı inşaat malzemelerinden yapıldığını ve bu durumun binanın hızla çökmesine katkıda bulunduğu açıklandı.
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Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin ofisi yaptığı açıklamada, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
114 kişinin hayatını kaybettiği yangının boyutu ise sabah saatlerinde daha net görüldü.
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Düğünün gerçekleştiği salonunun tamamen küle döndüğü görüldü.
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* Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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