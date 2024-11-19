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        Haberler Gündem Güvenlik Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 16:27 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:27
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        Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." notuyla yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

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