AA

Açıklamada, füzelerden birinin havalimanındaki otoparka isabet ettiği ve 4 aracın zarar gördüğü kaydedildi. Füzelerin başkentin batısındaki Ebu Gureyb ilçesine bağlı Ez-Zeytun bölgesinden atıldığı bilgisine yer verildi. Söz konusu saldırının bir hafta içinde havalimanına yapılan ikinci saldırı olduğu kaydedildi.