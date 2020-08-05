AA

Irak merkezli el-Sumeriyye News kanalının bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Yeşil bölgeye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Yeşil Bölgedeki füze savunma sisteminin, füzeyi imha ettiği ve bölgede bulunan ABD Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; hükümet binaları ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge daha önce de pek çok defa füze saldırısına uğramıştı.