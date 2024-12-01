Irak Başbakanı, Suriye'deki gelişmeleri Beşşar Esad ile telefonda görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonda görüşerek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Sudani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Esad ile telefonda Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüştü.

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Bölgedeki durumla ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Sudani, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak'ın ulusal güvenliğine bağlı olduğunu söyledi.

Sudani, iki ülke güvenliği ve istikrarının da bölgedeki güvenlik gelişmelerinden etkilenebildiğini kaydetti. Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne? Haberi Görüntüle Esad'a darbe iddiası Haberi Görüntüle Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.