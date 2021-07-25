Irak Başbakanı Kazımi'den açıklama

Kazımi, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmek için Bağdat'tan Washington'a hareket etmeden önce ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Irak güvenlik güçleri ve ordusunun, ülkeyi ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri olmadan koruyabilecek durumda olduğunu belirten Kazımi, "Irak topraklarında yabancı askerlere ihtiyaç yok." dedi.
Kazımi, herhangi bir yabancı askerin Irak'tan çekilme takviminin, Irak güçlerinin tek başına terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlar gerçekleştirme kabiliyetine göre şekilleneceğini belirtti.
Yabancı askerlerin ne zaman çekilmesi gerektiğine de değinen Kazımi, "Güçlerimizin DEAŞ'a karşı savaşması ve bunun hazırlığı için özel bir zaman dilimine ihtiyacı var ve bu da Washington'da yapacağımız müzakerelere bağlı." diye konuştu.
Kazımi "ABD'nin Irak'taki varlığından isteğimiz, güçlerimizin eğitimi, kapasite ve etkinliklerini artırmayı desteklemeleri ve güvenlik iş birliğidir." dedi.
Irak Başbakanı Kazımi'nin, ABD askerlerinin ülkedeki son durumu ve iki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliği için yarın ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD'NİN IRAK'TAKİ VARLIĞI
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2003'te Irak'ı işgal ettikten 8 yıl sonra 2011'de askerlerini geri çekmişti.
Irak hükümeti, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Washington'dan yeniden asker göndermesi talebinde bulunmuştu.
Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Bağdat'ın resmi talebi üzerine Irak'a 5 binin üzerinde asker göndermişti.
ABD, 2020 sonu itibarıyla Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e indirdiğini duyurmuştu.
ABD askerleri Irak'ın batısındaki Ayn'ul Esad Askeri Üssü ve Erbil'deki Uluslararası Havalimanı'nda konuşlanmaya devam ediyor.
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