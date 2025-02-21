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        Haberler Bilgi Gündem İptal olan vapur ve deniz otobüse seferleri 21 Şubat 2025 Cuma: Bugün hangi seferler iptal İDO, BUDO, Şehir Hatları, iptal sefer sorgulama ekranı

        İptal olan vapur ve deniz otobüse seferleri: İDO, BUDO ve Şehir Hatları, iptal sefer sorgulama ekranı

        Türkiye'de karlı hava etkisini göstermeye devam ederken, deniz ulaşımı da olumsuz hava koşullarından etkileniyor. Bugün için İDI, BUDO ve Şehir Hatları birçok vapur seferini iptal ettiğini açıkladı. Peki, 21 Şubat 2025 iptal olan seferler hangileri? İşte, iptal sefer sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:56
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