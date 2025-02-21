İptal olan vapur ve deniz otobüse seferleri: İDO, BUDO ve Şehir Hatları, iptal sefer sorgulama ekranı
Türkiye'de karlı hava etkisini göstermeye devam ederken, deniz ulaşımı da olumsuz hava koşullarından etkileniyor. Bugün için İDI, BUDO ve Şehir Hatları birçok vapur seferini iptal ettiğini açıkladı. Peki, 21 Şubat 2025 iptal olan seferler hangileri? İşte, iptal sefer sorgulama ekranı...
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Türkiye'deki yoğun kar yağışı sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da arka arkaya iptal sefer haberleri geliyor. 21 Şubat Cuma bugün İDO, BUDO ve Şehir Hatları birçok seferini iptal etti. İşte, 21 Şubat 2025 Cuma iptal edilen vapur ve deniz otobüsü seferleri...
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21 ŞUBAT 2025 İDO'DA HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
Olumsuz hava koşulları nedenyiel bugün için bazı İDO seferleri iptal edildi. İDO anlık olarak iptal seferleri sitesinde paylaşıyor.
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21 ŞUBAT 2025 BUDO'DA HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
BUDO, 21 Şubat bugün için birçok seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.
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21 ŞUBAT 2025 ŞEHİR HATLARINDA HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
Şehir Hatları'nda da iptal sefer haberleri geldi. Bugün hava koşulları nedeniyle bazı seferler yapılmayacak.
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