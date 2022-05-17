iPhone’lar için kritik güncelleme!

HABERTURK.COM

Apple, iPhone modelleri için yeni yazılım güncellemesi iOS 15.5 yayınlandı. iPhone 6s ve üstü iPhone modelleri için yayınlanan güncelleme, 27 farklı başlıkta güvenlik açığını kapatmasının yanısıra Podcast ve kişiler işle ilgili iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini kapsıyor.

Kötü amaçlı uygulamaların imza doğrulamasını atlayabildiği, kötü amaçlı web sitelerinin kullanıcıların Safari özel tarama modunda izleyebildiği açıklar da dahil olmak üzere Wi-Fi kullanımında kötü amaçlı uygulamaların kısıtlı belleği ifşa edebildiği, uygulama ayrıcalıklarını yükseltebildiği, uzaktaki bir saldırganın hizmet reddine neden olabildiği ve de yine kötü amaçlı uygulamaların, sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebildiği gibi güvenlik açıkları da iOS 15.5 güncellemesi ile gideriliyor.

PODCAST'LER İÇİN YENİ AYAR

Yaklaşık boyutu 600 MB’nin üzerinde olan iOS 15.5 yazılım güncellemesi, iPhone 6s ve üstü olan tüm iPhone modellerini ilgilendiriyor.

iOS 15.5’in içerdiği iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri ise şöyle:

- Apple Podcasts, iPhone’unuzda saklanan bölüm sayısını sınırlayan ve eskileri otomatik olarak silen yeni bir ayar içerir.

- Kişilerin varması veya ayrılması ile başlatılan ev otomasyonlarının çalışmamasına neden olan bir sorunu düzeltir.