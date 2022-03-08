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iPhone Se 3 özellikleri nedir? Apple duyurdu: iPhone SE 3 fiyatı belli mi, ne zaman çıkacak?

Dünyanın en popüler markalarından Apple'ın yeni telefonu iPhone SE 3 içiin geri sayım başladı. Teknoloji meraklılarının ilgiyle takip ettiği Apple etkinliği bu akşam gerçekleşecek. Apple'ın yeni telefonu iPhone SE 3'ü de tanıtılacağı düşünülen etkinlik öncesinde iPhone SE 3 özellikleri araştırılmaya başladı.

08.03.2022 - 20:12 | Güncelleme: TEKNOLOJİ

  • Teknoloji devi Apple'ın Apple Peek Performance etkimliğinde tanıtılacak ürünlerden birinin de iPhone Se 3 olduğunu iddia ediliyordu. Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone Se 3'ün özellikleri ve fiyatı günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk defa 2016 yılında satışa sunulan iPhone Se modelinde 3. nesil ürünü olarakpiyasaya çıkacak telefonun fiyatı ve ne zaman çıkacağı da merak edilen diğer konuların arasında yer alıyor... 

  • İPHONE SE 3 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

     

    En son Ekim ayında iPhone 13 ailesini kullanıcıların beğenisine sunan Apple, 2022 yılının ilk etkinliğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 

  • 8 Mart tarihli 'Peek Performance' (Performansımız başlamak üzere) etkinlğinde tanıtılacak ürünlerden birinin de SE serisinin 3. nesili olacak olan iPhone SE 3 telefonu olması bekleniyor. 

     

  • iPhone SE 3 telefonunun özelliklerinin ne olacağı merak ediliyor ancak yeni iPhone modelinin teknik ve fiziksel özellikleri henüz belli değil. 

     

  • İPHONE SE FİYATI BELLİ OLDU MU?

    iPhone SE 3'ün fiyat performans açısından iPhone 13 serisinden daha uygun olması beklense de cihazın fiyatına ilişkin net bilgi de etkinliğin ardından belli olacak. 

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