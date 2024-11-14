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        Haberler Yaşam Iphone ile motosikletini takas etti! 10 gün de kavurma yiyecek

        Iphone ile motosikletini takas etti, üzerine de 1 hafta bedava kavurma yiyecek

        Bursa'da iki arkadaş İphone 13 ile motosikleti takas etti. Motosiklet karşılığında İphone 13 ve bisiklet veren genç 1 hafta boyunca da ekmek arası kavurma ısmarlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:38 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:38
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        Iphone ile motosikletini takas etti! 10 gün de kavurma yiyecek
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        İznik ilçesindeki ipone motosiklet takası gündem oldu. İlçede yaşayan Mehmet Bozkurt ve Ertuğrul Temiz adlı iki arkadaş, teknolojinin geldiği noktada ilginç bir pazarlıkla dikkat çekti.

        Mehmet Bozkurt, arkadaşının motosikletini almak için Ip olduğu iPhone 13 ve bisikleti takas etmeyi önerdi.

        EKMEK ARASI KAVURMYA YİYECEK

        Ancak işin ilginç kısmı burada bitmedi. Bozkurt, bu teklife ek olarak 10 gün boyunca ekmek arası kavurma taahhüt etti.

        Motosikletine karşı Iphone 13, bisiklet ve 10 gün ekmek arası kavurma teklifini kabul eden Ertuğrul Temiz, bu sıra dışı anlaşmanın ardından motosikletini arkadaşına devretti. Şahit olanların gülümsemelerine neden olan bu anlaşma, teknoloji merakının neler yaptırabileceğini gösteren ilginç bir örnek oldu.

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