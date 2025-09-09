iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 özellikleri neler, Türkiye satış fiyatı ne kadar?
Teknoloji devi Apple, iPhone 17 serisini 'Awe Dropping' etkinliği ile 9 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de duyurdu. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini kullanıcılarının beğenisini sunan Apple, gerçekleştirdiği etkinlikle yeni çıkacak olan güncellemeleri de açıklıyor. Lansmanın ardından, iPhone 17 özellikleri ve satışa sunulacağı tarih gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 özellikleri neler?" İşte iPhone 17 Türkiye satış fiyatı...
iPhone 17 özellikleri Apple etkinliği sebebiyle en çok araştırılan konular arasında yer aldı. iPhone 17'nin daha ince bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Yeni çıkacak 17 serisinin, yeni nesil yapay zekâ yetenekleri ve daha güçlü işlemci gibi yeniliklerle gelmesi bekleniyor. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 ne kadar, özellikleri neler?" İşte Teknoloji meraklıları tarafından merakla beklenen iPhone 17 serisinin özellikleri ve renk seçenekleri...
İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iPhone 17 serisi ve iPhone Air 12 Eylül 2025'te başlayacak ön siparişlerle birlikte 19 Eylül 2025'te raflardaki yerini alacak.
iPHONE 17 SERİSİ MODELLERİ NEDİR?
Etkinlikte dört yeni modelin tanıtılması bekleniyor:
iPhone 17 (temel model)
iPhone 17 Air (Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone modeli, yaklaşık 5,5 mm)
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve sürpriz iPhone 17 Air modellerini tanıttı. iPhone 17 Air, Plus modelinin yerini alan, yaklaşık 5.5 mm kalınlığıyla ultra ince bir tasarım harikası. Bu, iPhone’un son on yıldaki en radikal tasarım güncellemesi! Apple’ın “Liquid Glass” tasarım diline sahip iOS 26 ile güçlendirilen seri, özellikle kamera, ekran ve yapay zeka (Apple Intelligence) entegrasyonuyla dikkat çekiyor.
iPhone 17, önceki nesillere göre önemli güncellemelerle geliyor. 6.1 inçlik ekran, artık 6.3 inç OLED panele yükseltilmiş ve 120Hz ProMotion teknolojisiyle donatıldı. Bu da Apple’ın standart modellerde ilk kez 120Hz yenileme hızını sunması anlamına geliyor. Daha akıcı kaydırma ve animasyonlar sunan bu özellik, oyun ve video deneyimini üst seviyeye taşıyor. A19 çipi (3nm sürecinde üretilmiş) ile güçlendirilen cihaz, %15 daha hızlı performans ve %20 daha iyi enerji verimliliği sağlıyor.
iPHONE 17 RENK SEÇENEKLERİ NEDİR?
Kamera tarafında, 24MP ön kamera selfie kalitesini artırırken, arka tarafta 48MP ana sensör ve 12MP ultra geniş lens bulunuyor. Yeni renk seçenekleri arasında yeşil ve mor öne çıkıyor; diğer renkler ise siyah, beyaz, çelik grisi ve açık mavi.
iPHONE 17 AIR: MARKANIN EN İNCE MODELİ!
iPhone 17 serisinin en büyük sürprizi, iPhone 17 Air. Plus modelinin yerini alan bu ultra ince cihaz, sadece 5.5 mm kalınlığıyla Apple’ın şimdiye kadarki en ince iPhone’u oldu. 6.6 inç OLED ekran, ProMotion ve ince çerçevelerle geliyor.
Etkinlikte açıklanan en kritik detay, batarya kapasitesi: 3.149 mAh’lik silikon anot batarya (silicon anode battery), yüksek enerji yoğunluğu sayesinde inceliğe rağmen tam gün kullanım vadediyor. Bu, serideki en küçük batarya olsa da, A19 çipinin verimliliğiyle %15 daha uzun pil ömrü sağlıyor. Apple, “Yüksek yoğunluklu batarya teknolojisi, geleceğin telefonlarını şekillendiriyor” açıklamasını yaptı.
Hafif titanyum-alüminyum çerçeve (145 gram) ve eSIM odaklı tasarım, cihazı modern ve taşınabilir kılıyor. A19 pro çip ve 12 GB RAM ile donatılan iPhone 17 Air, Apple Intelligence özelliklerini tam destekliyor. Bununla birlikte marka bu modelde %80 geri dönüştürülmüş titanyum oranıyla da bir yeniliğe imza atıyor. Gerçek zamanlı çeviri, AI fotoğraf düzenleme ve kişiselleştirilmiş öneriler gibi özellikler de öne çıkıyor. Bununla birlikte ekran parlaklığı %25 artırılmış, her zaman açık ekran (always-on) özelliği standart. Buna ek olarak telefonun arkasına yapışabilen ek batarya seçeneği ile bataya kapasitesi de önemli ölçüde artırılabiliyor. Elbette bu seçenek telefonun incelik avantajını da ortadan kaldırıyor...
IPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK?
iPhone 17 modeli en düşük 256 GB depolama alanıyla geliyor ve bu modelin fiyatı 799 dolar olarak açıklandı.
TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?
iPhone 17 Pro ve Pro Max başlangıç fiyatı 107.99 TL
iPhone Air başlangıç fiyatı 97.999
iPhone 17 başlangıç fiyatı 77.999