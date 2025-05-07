iPhone 16 serisinin ardından gözler şimdiden Apple’ın yeni modeli iPhone 17’ye çevrildi. Teknoloji dünyasında her lansman tarihi gündeme gelen Apple, bu yıl da dikkat çekiyor. Şirketin takvimine göre iPhone 17’nin tanıtım tarihi netleşmeye başladı. Yeni modelin çıkış tarihi ve öne çıkan özellikleri şimdiden merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...