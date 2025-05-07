iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 17 lansman tarihi
Apple, her yıl olduğu gibi bu Eylül ayında da teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni iPhone modelini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 17'nin çıkış tarihi yaklaşırken, kullanıcılar yeni modelin hangi yeniliklerle geleceğini sorguluyor. iOS tutkunlarını heyecanlandıran iPhone 17'nin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 17 lansman tarihi...
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iPhone 16 serisinin ardından gözler şimdiden Apple’ın yeni modeli iPhone 17’ye çevrildi. Teknoloji dünyasında her lansman tarihi gündeme gelen Apple, bu yıl da dikkat çekiyor. Şirketin takvimine göre iPhone 17’nin tanıtım tarihi netleşmeye başladı. Yeni modelin çıkış tarihi ve öne çıkan özellikleri şimdiden merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
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İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
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Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
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TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.