iPhone 16 serisinin ardından gözler Apple’ın bir sonraki modeli olan iPhone 17’ye çevrildi. Teknoloji dünyasında her yeni iPhone lansmanı büyük heyecan yaratıyor. Apple’ın takvimine göre iPhone 17'nin muhtemel çıkış tarihi belli oldu. Yeni modelin özellikleri ve lansman tarihi sorgulanıyor. İşte detaylar...