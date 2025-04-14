iPhone 16e fırtınası! Apple, küresel akıllı telefon pazarında zirveye oturdu

Apple, 2025’in ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarında liderliği ele geçirdi. Counterpoint Research’ün verilerine göre, iPhone 16e’nin lansmanı ve Japonya ile Hindistan’daki yüksek talep, Apple’ı %19’luk pazar payıyla zirveye taşıdı. Samsung %18’lik payla ikinci olurken, Xiaomi, Vivo ve OPPO ilk beşi tamamladı. Apple’ın hisseleri, pazartesi günü erken işlemlerde %5 yükseldi.

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Küresel akıllı telefon sevkiyatları, International Data Corporation’a (IDC) göre ilk çeyrekte %1,5 artarken, Counterpoint Research bu büyümeyi %3 olarak bildirdi. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri ve küresel ticaret gerilimleri, son iki haftadır piyasalarda dalgalanmalara yol açarak ekonomik görünümü gölgeliyor ve enflasyon endişelerini körüklüyor.

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TARİFE KRİZİNDE STRATEJİK ADIM

Apple, Trump’ın Çin’e yönelik tarifelerinden kaçınmak için yoğun çaba gösterdi. Şirket, Hindistan’dan ABD’ye yaklaşık 1,5 milyon iPhone, yani 600 ton cihaz taşımak için kargo uçakları kiraladı. Trump’ın akıllı telefonları, bilgisayarları ve bazı elektronik ürünleri Çin’e uygulanan geniş kapsamlı tarifelerden muaf tutma kararı, pazartesi günü küresel teknoloji hisselerinde yükselişi tetikledi. IDC’den Ryan Reith, “ABD’nin akıllı telefon ithalat tarifelerini geçici olarak askıya alması, ABD’li şirketlere nefes aldırıyor, ancak Çin’in tedarik zincirine bağımlılık, tarife belirsizlikleriyle sürüyor” dedi. Reith, ABD’li markaların bu muafiyetten faydalanarak üretim ve sevkiyatı artırması gerektiğini vurguladı.

IPHONE 16E’NİN KÜRESEL BAŞARISI Counterpoint’e göre, Apple’ın liderliği iPhone 16e’nin piyasaya sürülmesiyle pekişti. Japonya’da premium segmentteki güçlü talep ve Hindistan’da orta sınıfın artan ilgisi, Apple’ın başarısında önemli rol oynadı. Ancak ABD, Avrupa ve Çin’de satışlar sabit kaldı veya geriledi. Counterpoint, Apple’ın premium cihaz segmentindeki üstünlüğünün, küresel ortalama satış fiyatını yükselterek şirketin gelirlerini artırdığını belirtti. PİYASANIN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR Counterpoint, 2025’te akıllı telefon pazarının tarife belirsizlikleri nedeniyle küçülebileceği uyarısında bulundu. Xiaomi, uygun fiyatlı modelleriyle üçüncü sıradaki yerini korurken, Vivo ve OPPO yenilikçi tasarımlarıyla öne çıktı. Ancak, küresel ticaret gerilimlerinin sürmesi halinde tüm markalar için zor bir yıl öngörülüyor. Counterpoint analistleri, özellikle Çin pazarındaki durgunluğun ve tarife kaynaklı maliyet artışlarının sektörü etkileyebileceğini dile getirdi. Apple, yenilikçi ürünleri ve çevik tedarik zinciri hamleleriyle kaotik bir ortamda liderliğini korudu. iPhone 16e’nin başarısı ve gelişen pazarlardaki potansiyel, teknoloji devine umut veriyor. Yine de, ticaret politikaları ve ekonomik belirsizlikler, sektörün önündeki en büyük engeller olarak kalmaya devam ediyor.