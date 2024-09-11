İŞTE IPHONE 16'NIN EN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİĞİ

Yeni model, “Apple Intelligence” adı verilen yeni nesil yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.

Fotoğraf galerisinde aranan bir görüntüyü, sadece tanımını yazarak bulmak Apple Intelligence’la mümkün olabilecek. Posta ve mesaj bildirimleri Apple Intelligence tarafından özetlenecek. Visual Intelligence ile fotoğrafı çekilen restoran ya da etkinlik posteri ile bilgi almak mümkün olacak.

iPhone 16, 6.1 inçlik ve 6.7 inçlik Plus seçeneği ile geliyor. Cihazın ekranı, %50 daha güçlü bir seramik ekranla korunuyor ve “havacılık sınıfı” alüminyumdan yapılmış. Ayrıca, yeni kamera sistemi ve geliştirilmiş pil ömrü gibi özellikler de mevcut.