19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple’ın geçen hafta tanıttığı iPhone 11 modelleri ile yeni bir kamera özelliği daha hayatımıza girmeye hazırlanıyor. ABD’li şirketin “Slofie” adını verdiği bu özellik, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ön kameralarına entegre edilen 120 fps’ye sahip lens ile kullanılabilecek.
“Slow motion” (ağır çekim) ve “selfie” (öz çekim) kelimelerinin bir araya gelmesi ile türetilen Slofie ile iPhone 11 kullanıcıları ağır çekim selfie videoları çekebilecek.
Hatta Apple, eğlenceli paylaşımlara odaklanan bu yeni özelliğe o kadar önemsiyor ki, Slofie için marka başvurusu bile yaptı. Selfie fotoğraflarının yerine ağır çekim selfie videolarının (yani Slofie’lerin) almasını hedefleyen ABD’li şirket, işini sağlama almak için şimdiden adım attı.
SLOFIE NEDİR?
iPhone 11 modellerinin önünde yer alan yeni 12 megapiksellik TrueDepth kamerayla saniyede 120 kare ağır çekimler yapılabilen Apple’ın, bu yeni özelliğini adlandırdığı “Slofie” için ABD Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulunduğu da ortaya çıktı.
İNCELEME AŞAMASINDA
10 Eylül’de iPhone 11’i tanıtan Apple, resmi kayıtlara göre “Slofie” için 13 Eylül’de marka başvurusu yapmış. Apple’ın başvurusu şu anda inceleme aşamasında.
Her ne kadar şu ana kadar iPhone 11’lerin öne çıkan özelliği olmayı başaramasa da Apple’ın Slofie’si eğer mobil fotoğrafçılıkta yeni bir trend olursa, çevirisi konusunda da sıkıntıların yaşanacağı aşikar.
Hatırlanacağı üzere 2013’te yılın kelimesi olarak Oxford sözlüğüne girmeyi başaran ve "kendi fotoğrafını çekmek" anlamına gelen “Selfie”nin Türkçe karşılığı için Türk Dil Kurumu ( TDK),"özçekim, kendiçekim, görçek, kendinçek ve bakçek" gibi önerilerin ardından “özçekim”de karar kılmıştı.
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