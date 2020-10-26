DOĞUM SONRASI ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Doğumdan 45 gün sonra eski formuna kavuşan İpek Tanrıyar, ayna karşısında çekilen bu karesini şu not ile yayınlamıştı:

Gebelik boyunca 16 kilo aldım ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar ve diyetisyenler konuşur, genetik güler. Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım.