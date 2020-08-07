DOĞUM SONRASI ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Ayna karşısında çekilen bu karesini yayınlayan İpek Tanrıyar, paylaşımına şu notu düştü:

Gebelik boyunca 16 kilo aldım ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar ve diyetisyenler konuşur, genetik güler. Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım.