İpek Öz ilk turda elendi

AA

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’ndeki ilk maçta son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Rumen Sorana Cirstea ile Rus Kamilla Rakhimova karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 32 yaşındaki sporcu, tur atlayan taraf oldu.

İlk tur mücadelesinde Macar Anna Bondar, 8 numaralı seribaşı Çek Tereza Martincova'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Turnuvada özel davetiye ile mücadele eden milli tenisçi İpek Öz, ilk turda Hollandalı Arantxa Rus ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu turnuvaya veda etti. Arantxa Rus ise ikinci turda Rumen Cirstea ile eşleşti.