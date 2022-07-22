İpek Kıraç'tan, eşitlik seferberliğinde kararlılık mesajı

Koç Topluluğu’nun teknoloji ve inovasyon alanında "Hayaller Hedefimiz" diyerek başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, "Topluluğumuzun üstlendiği öncü rol çok önemli ve değerli. Somut ve kapsamlı taahhütlerimizi hayata geçirme motivasyonumuzu bir an olsun kaybetmemeliyiz. Daha eşit, daha kalkınmış ve daha refah bir gelecek için toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek dışında bir seçeneğimiz yok" dedi.
Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda, Koç Topluluğu Şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koçfinans, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör ve Yapı Kredi, kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde önümüzdeki beş yılı kapsayan taahhütlerini Mart ayında açıklamıştı.
8 Koç Topluluğu Şirketi, teknoloji ve inovasyonda toplumsal dönüşümü hızlandıracak ve bu alanda çalışan kadın sayısını artıracak pek çok çalışmayı Mart ayından bu yana peş peşe devreye almaya başladı. Taahhüt veren Topluluk Şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve proje ekipleri, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın ev sahipliğinde, Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde sinerji ve iletişimi daha da artırmak üzere buluştu.
Toplantıda konuşan İpek Kıraç şunları söyledi: "‘Geleceğin meslekleri’ dediğimizde bu mesleklerin çoğunun teknoloji ve inovasyon alanında olduğunu görüyoruz. İşte bu nedenle; teknoloji ve inovasyon pozisyonlarındaki kadın çalışan ve yönetici oranlarımızı arttırmaya yönelik Topluluğumuzun üstlendiği öncü rol çok önemli ve değerli. Somut ve kapsamlı taahhütlerimizi hayata geçirme motivasyonumuzu bir an olsun kaybetmemeliyiz. İşe alım uygulamalarımızı ve rakamlarımızı yakından takip etmek zorundayız. Yaratacağımız değişim ile hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte önemli bir rol model hayata geçireceğimize ve örnek gösterileceğimize inanıyorum. Bu süreç beni çok heyecanlandırıyor ve yaratmak istediğimiz değişimi ancak güçlerimizi birleştirdiğimizde sağlayabileceğimize yürekten inanıyorum. Daha eşit, daha kalkınmış ve daha refah bir gelecek için toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek dışında bir seçeneğimiz yok. Ben yanınızdayım ve destekçinizim."
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