Ip Man 3 filmi oyuncuları kimler? Ip Man 3 filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2015 yılı yapımı aksiyon/dövüş sanatları türü film olan Ip Man 3'ün yönetmenliğini ise Wilson Yip aldı.



IP MAN 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Donnie Yen

Zhang Jin

Lynn Hung

Patrick Tam

Mike Tyson

Karena Ng

Kent Chenf

Bryan Leug

Louis Cheung

Danny Chan

Tats Lau

Babyjohn Choi

Yu Kang

Lo Mang

Leung Siu-hung

Chen Chao

IP MAN 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahalleye bela olan Sand adlı adam bütün alan ve arazileri tek tek ele geçirmeye başlamıştır. Bu durumu fark eden mahalle sakinlerinden birisi olan Ip Man öğrencileri ile birlikte mahallelerini savunmaya geçerler. İnsanların evlerinden ve yurtlarından olmasına göz yummak istemez ve öğrencileri ile birlikte mahallenin koruyucuları olurlar. Çeteler ve dövüş okulları arasındaki gerilim iyice artmaya başlamıştır. Ip, biraz araştırma yapar. İşin arkasındaki kişinin Frank adlı ve yabancı ülkeden gelmiş birisi olduğu bilgisine ulaşır. Bu belalı çete grubu Cheung Tin-chi ve Ip Man'ın çocuklarınında içerisinde bulunduğu bazı küçük çocukları kaçırır. Yapmış oldukları bütün planlar basın ve medyanın olayın üzerine gitmesiyle birlikte yerle bir olmuştur.