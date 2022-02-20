GERÇEK HİKAYE HAKKINDA

Gazeteci Jessica Pressler 2018 yılında Almanya'nın en zengin ailelerinden birinin varisi olduğunu iddia ederek 2013-2017 yılları arasında bankaları, finans kuruluşlarını ve arkadaşlarını yüz binlerce dolar dolandıran genç bir kadının hikayesini gün ışığına çıkardı.

New York sosyetesine kendisini 60 milyon dolarlık bir mirasın varisi olarak tanıtan ve Anna Delvey ismini kullanarak Anna Delvey Vakfı isminde, sadece çok seçkin kişilerin üyeliğinin kabul edileceği bir kulüp kurmakta olduğunu belirtiyor. Ancak bu genç kadının gerçek adı Anna Sorokin (ya da Rusça orijinaline sadık kalmamız gerekirse Anna Sorokina). Rusya'da doğmuş Almanya'da büyümüş olan Sorokin, tanıştığı varlıklı kişilere kuracağını söylediği Anna Delvey Vakfı'ndan bahsediyor, yatırımcı olmak isteyip istemediklerini soruyordu.

Sanat odaklı bu vakıf için Manhattan'ın tarihi binalarından biri olan Church Missions House'u kiralayacaklarını ve burayı bir sanat stüdyosu ve etkinlik alanı olarak kullanacaklarını söylüyordu.