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Inventing Anna konusu ne? Inventing Anna oyuncular (cast) kimler? Inventing Anna gerçek mi, gerçekte kim?

Inventing Anna dizisi konusu ne, gerçek mi? Inventing Anna oyuncuları

Inventing Anna dizisi konusu ve oyuncuları gündemde. Inventing Anna dizisi gerçek bir hikayeden esinlenilerek Netflix tarafından uyarlandı ve geçtiğimiz günlerde izleyicisi ile buluştu. Dizinin izleyicileri Inventing Anna'nın gerçekte kim olduğunu ve gerçek hikayesini araştırıyor. İşte Inventing Anna hakkında merak edilenler...

20.02.2022 - 14:03 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • "Inventing Anna", Jessica Pressler tarafından yazılan ve New York Magazine'de yayınlanan "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" adlı makaleden esinlenilerek çekilen dokuz bölümlük mini dizidir. Peki, Inventing Anna dizisi konusu gerçek mi, konusu ne? İşte Inventing Anna dizisi hakkında merak edilen detaylar...

  • INVENTING ANNA DİZİSİ OYUNCULARI 

    "Inventing Anna" dizisinin başrollerinde Anna Delvey (Sorokin) rolüyle Julia Garner ve Vivian Kent rolüyle Anna Chlumsky'i yer alıyor. Dizinin kadrosunda diğer rollerde; 

    Anna'nın avukatı Todd rolünde Arian Moayed, 

    Rachel rolünde Katie Lowes, 

    Neff rolünde Alexis Floyd, 

    Vivian'ın eşi Jack rolünde Anders Holm, 

    Kacy Duke rolünde Laverne Cox, 

    Maud rolünde Anna Deavere Smith, 

    Lou rolünde Jeff Perry, 

    Barry rolünde Terry Kinney, 

    Paul rolünde Tim Guinee, 

    Alan rolünde Anthony Edwards,

    Nora rolünde Kate Burton gibi isimler oynuyor. 

  • INVENTING ANNA DİZİSİ KONUSU NEDİR? 

    Kanıtlayacak çok şeyi olan bir gazeteci, "Inventing Anna"da, New York'un sosyal dünyasının kalbini çalan ve aynı zamanda paralarını da çalan Instagram efsanesi Alman mirasçı Anna Delvey'in davasını araştırıyor. Anna, New York'un en büyük dolandırıcısı mı yoksa sadece Amerikan rüyasının yeni portresi mi? Anna, yargılanmayı beklerken ve muhabirimiz NYC'deki en büyük soruyu yanıtlamak için zamana karşı savaşırken, Anna ve muhabir, karanlık ve komik bir aşk-nefret bağı kurarlar. 

  • INVENTING ANNA DİZİSİ KONUSU GERÇEK Mİ?

    Dizinin her bölümünün başında çıkan "Bu hikaye tamamen gerçektir. Gerçek olmayan kısımları hariç" sözü yazması hikayenin hangi kısımlarının gerçek olduğu konusunda bir merak yarattı. Ancak izleyiciye hikayenin, ne kadarının gerçekte yaşanmış olayları doğrudan anlattığı ve ne kadarının kurgu olduğu net bir şekilde verilmemekte. 

  • GERÇEK HİKAYE HAKKINDA

    Gazeteci Jessica Pressler 2018 yılında Almanya'nın en zengin ailelerinden birinin varisi olduğunu iddia ederek 2013-2017 yılları arasında bankaları, finans kuruluşlarını ve arkadaşlarını yüz binlerce dolar dolandıran genç bir kadının hikayesini gün ışığına çıkardı.

    New York sosyetesine kendisini 60 milyon dolarlık bir mirasın varisi olarak tanıtan ve Anna Delvey ismini kullanarak Anna Delvey Vakfı isminde, sadece çok seçkin kişilerin üyeliğinin kabul edileceği bir kulüp kurmakta olduğunu belirtiyor. Ancak bu genç kadının gerçek adı Anna Sorokin (ya da Rusça orijinaline sadık kalmamız gerekirse Anna Sorokina). Rusya'da doğmuş Almanya'da büyümüş olan Sorokin, tanıştığı varlıklı kişilere kuracağını söylediği Anna Delvey Vakfı'ndan bahsediyor, yatırımcı olmak isteyip istemediklerini soruyordu. 

    Sanat odaklı bu vakıf için Manhattan'ın tarihi binalarından biri olan Church Missions House'u kiralayacaklarını ve burayı bir sanat stüdyosu ve etkinlik alanı olarak kullanacaklarını söylüyordu.

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