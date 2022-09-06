İNTİBAH DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş, yeni dizinin ilk detaylarını paylaştı. Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından kaleme alınmakta olan İntibah dizisi bir dönem yapımı mı olacak yoksa günümüzde mi geçecek? İşte bu sorunun yanıtı henüz netleşmedi.

Dizi için oyuncuların netleşmesinin ardından Eylül ayında sete çıkılması ve Ekim ayında da ilk bölümün yayınlanması planlanıyor.