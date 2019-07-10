10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sultangazi'de internetten tanıştığı kişi ve arkadaşlarının gaspından kaçan kişi, yarı çıplak halde beşinci kattaki dairenin balkonundan sarkarak yardım bekledi.
YARI ÇIPLAK HALİYLE ŞAŞIRTTI
DHA'nın haberine göre olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu'nda yaşayan bir kişi, internette tanıştığı kişiyle birlikte olmak için anlaştı. Tanıştığı kişinin Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki evine giden bu kişi, evin başka odasından çıkan ve tanıştığı kişinin arkadaşları olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından dövüldü. Evdekilerin parasını alarak, zorla senet imzalatmak istediği öne süren kişi yarı çıplak halde 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı.
BALKANDON SARKIP, YARDIM İSTEDİ
Yarı çıplak bir halde balkondan sarkan kişi, 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. Evin bulunduğu caddeden geçenler, yarı çıplak adamı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan 3 erkek ise olay yerinden koşarak kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzattıkları merdivenle pencerede asılı kalan adamı kurtardı. Aşağıya indirilen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'DÖVÜP PARAMI ALDILAR'
Polis merkezine götürülen adam burada verdiği ifadesinde, "İnternette tanıştığım kişi birkaç gün süren yazışmaların ardından Sultangazi'deki eve davet etti. Eve geldiğimde tanıştığım kişinin yanı sıra yan odadan tanımadığım 2 kişi çıktı. 3 kişi beni dövüp paramı aldı. Zorla senet imzalatmak istedikleri sırada balkona çıkarak yardım istedim. Bana zarar vereceklerinden korktuğum için de aşağıya sarktım" dediği öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri ararken görgü tanıkları 5 katlı binadan sarkan kişiyi görünce polis ve itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.
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