TEİS'ten yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından bu yılın ilk 3 aylık (ocak-şubat-mart) döneminde denetlenen 397 kozmetik üründen, 263'ünün teknik düzenlemeye aykırı, 2'sinin güvensiz olduğunun tespit edildiğine ve toplam 350 bin lira para cezası uyguladığına işaret edildi.
Ayrıca sahte, kaçak veya taklit olduğu belirlenen 3 bin 296 parfüm ve deodorantın, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün kapsamına alındığı ve üreticisi belli olmayan ürünlerin imha edildiğine vurgu yapılan açıklamada, "TİTCK el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunların da içinde olduğu biyosidal ürünlerden özelikle ruhsatsız ve merdiven altı üretilenlerin tespitine yönelik denetimler de gerçekleştirmektedir. 2022'nin ocak, şubat ve mart döneminde ruhsatsız ürünler hedef alınarak yapılan denetimler sonucunda, 27 üründen 16'sı ruhsatsız, 4'ü ise teknik düzenlemeye aykırı bulunmuştur. Ruhsatsız ve teknik düzenlemeye aykırı toplam ürün sayısı 20 olarak tespit edilirken, bu ürünleri üreten firmalara 537 bin 920 lira para cezası uygulanmıştır." bilgisi paylaşıldı.
"TÜKETİMİN BÜYÜMESİ GÜVENSİZ KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN DE ARTMASINA NEDEN OLUYOR"
Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, "Tüketimin bu kadar büyümesi, güvensiz kozmetik ürünlerin de artmasına neden oluyor. Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri internette satılabiliyor. İnternet gibi ortamlarda çok sayıda kalitesiz, sahte ürünün olması ve tüketicilerin bu ürünleri kullanıp zarar görmesi bizleri son derece endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.
Eczane dışında özellikle internetten satılan ürünlerin takip ve denetim altına alınmasının kamu sağlığı için önemine değinen Saydan, "Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından internet denetimleri de etkin bir şekilde yürütülmektedir. Kozmetik ürünlerin tanıtım ve satışına yönelik denetimler piyasada, üretim yerlerinde, internet, televizyon ve radyo gibi her türlü mecrada yapılmaktadır. Ülkemizde vatandaşımız kozmetik ürünlerin reklamlarından olumsuz etkilenip bunları bilinçsizce tüketebiliyor. Bu yüzden, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"EL DEZENFEKTANLARI ASLA EL YIKAMANIN YERİNİ ALMAZ"
Saydan, biyosidal ürünlerin sadece ilaç fabrikalarında üretilmesi ve eczanelerde satılması gerektiğini savunarak, merdiven altı üretimlerin insan sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.
Nurten Saydan, dezenfektan kullanımıyla ilgili şu uyarılarda bulundu: "El dezenfektanları cildi kurutabilir, alerjik reaksiyon oluşturabilir. Fazla kullanımında alerjik etki, egzama gibi elde yaralar çıkmasına neden olabilir. Renksiz ve kokusuz el dezenfektanlarını tercih ediniz, aşırı kullanımdan sakınınız, yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri satın alın. Nemlendirici özelliği olanları tercih edin. Nemlendirici özelliği yoksa da ekstra nemlendirici kullanın. Unutmayın, el dezenfektanları su ve sabuna ulaşamadığımız zamanlarda kullanılmalıdır. Çünkü el dezenfektanları asla el yıkamanın yerini almamakta, yüzde 100 temizlik sağlamamaktadır. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesinin halk sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha kamuoyunun bilgisine ve dikkatine sunuyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!