Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp wireless veya hücresel veri bağlantısı olmadığında kullanılamıyordu.

Ancak radikal bir kararla WhatsApp'ı artık internetsiz şekilde kullanabilmek de mümkün olacak. Peki nasıl? İşte ayrıntılar...

İNTERNETSİZ WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan “ekle” seçeneğine tıklayın.

4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun.

İsim: WhatsApp

APN: internet

Proxy: 127.0.0.01

Bağlantı noktası: 8080

5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp’ı seçin.

Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor. Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.

İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor.

iOS'te ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamıyor.