İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?

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Çin'in doğusunda bulunan Hangzhou Hayvanat Bahçesi'nde arka ayakları üzerinde duran bir ayının videosu internette viral oldu.

Görüntüleri izleyenler ayının, kostüm giymiş bir insan olduğu yönünde yorum yaparken hayvanat bahçesi yetkilileri iddiaları yalanladı.

Hayvanat bahçesi çalışanları Malaya güneş ayısı Angela'nın kostüm giyen bir insan olmadığını belirtti.

Yetkililer Angela'nın bakış açısından yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Ayı denince akla gelen ilk şey devasa bir figür ve inanılmaz bir güçtür... Ancak tüm ayılar devasa ve tehlikeli değildir. Biz Malaya ayıları minyonuz, dünyanın en küçük ayılarıyız."

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Hayvanat bahçesi sözcüsü de ayının gerçek olduğunu ve devlet tarafından işletilen bir tesiste böyle bir aldatmacanın olamayacağını söyledi.

Sözcü ayrıca yaz sıcaklığında kürklü ayı kıyafeti giyen bir insanın bayılmadan duramayacağını belirtti.

Öte yandan Çin'deki diğer hayvanat bahçeleri de kurt ya da Afrika kedisi gibi boyanmış köpekleri ve zebra gibi boyanmış eşekleri hayvanat bahçelerine sokmaya çalışmakla suçlanıyor.