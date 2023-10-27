İnternet fenomeni Tahtalıoğlu bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için balkonuna Türk bayrağı astı
İnternette Türk Bayrağı'nı asarkenki görüntüsüyle ünlenen Salih Tahtalıoğlu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için balkonuna Türk Bayrağı astı
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"Bayrak asan dayı" olarak tanınan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle evinin balkonuna çıkarak Türk bayrağı astı.
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Dursunbey Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tahtalıoğlu’nun belediye ekiplerince Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle kendisine verilen Türk bayrağını evinin balkonuna asmasına ilişkin fotoğrafa yer verildi.
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Mesajda, "Balkonuna belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen şanlı Türk bayrağını asan bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi." ifadesi kullanıldı.
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