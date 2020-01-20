İnternet erişiminde sorun yaşayan vatandaşlar "İnternet çöktü mü? İnternet ne zaman gelecek? sorularının cevabını arıyordu. Öğle saatlerinde internet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom’dan son dakika açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

TÜRK TELEKOM'DAN İNTERNET KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45’te tamamen sona ermiştir.

Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür.

Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.