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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet İnternet abone sayısı 94 milyonu geçti - Teknoloji Haberleri

        İnternet abone sayısı 94 milyonu geçti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı birinci çeyreğinde toplam mobil hat sayısının yaklaşık 93 milyona ulaştığını kaydederek yüzde 92'sinin 4.5G teknolojisini tercih ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, 74,4 milyonu mobil internet abonesi olmak üzere, toplam genişbant internet abone sayısının 85 milyondan fazla olan Türkiye nüfusunu yüzde 10 aşarak 94,2 milyona aştığını belirtti. Uraloğlu, "2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 civarında artışla fiber altyapıda 568 bin kilometreye, fiber internet abone sayısında ise 7 milyona ulaştık." dedi. İnternet kullanımındaki artışa da işaret eden Uraloğlu, sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama veri kullanımının 274,2 GByte'a, mobil abonelerin ise 17,7 GByte'a yükseldiğini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 12:42 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:42
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2024 yılı birinci çeyreğine ilişkin Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nu değerlendirdi. 2024 yılı birinci çeyreğinde BTK tarafından yetkilendirilen 455 şirket ve 834 yetki belgesi bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Türk Telekom ve diğer işletmecilerin net satış gelirlerinin yaklaşık 76,5 milyar lira olduğunu bildirerek, “Ülkemizde halihazırda toplam 8 adet de yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları Mart 2024 sonu itibarıyla 7,6 milyon elektronik imza ve 994 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,56 milyon elektronik sertifika oluşturdu” ifadelerini kullandı.

        “85,6 MİLYON VATANDAŞ 4.5G KULLANICISI”

        2024 yılı başı itibariyle mobil hat sayısının yaklaşık 93 milyona, mobil abone yaygınlığının da yaklaşık yüzde 108,8’e çıktığını kaydeden Uraloğlu, “Mobil abonesi olan 85,6 milyon vatandaşımız, 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih etti. 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92’sini oluşturduğunu görüyoruz. Makineler arası iletişim abone sayısı ise neredeyse 10 milyona ulaştı” şeklinde konuştu.

        Uraloğlu, 2024 başı itibariyle taşınan toplam mobil numara sayısının 179,7 milyonu geçtiğini kaydederek, yılın birinci çeyreğinde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 21 oranında azalma ile 2 milyon 358 bin 139 numara taşıma işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı. Uraloğlu, “Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Mart 2024 tarihine kadar toplam 2 milyon 652 bin 155 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirildi” dedi.

        FİBER İNTERNET ABONE SAYISI 7 MİLYON

        Bakan Uraloğlu, internet abone sayıları hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, 74,4 milyonu mobil internet olmak üzere, toplam genişbant internet abone sayısının 85 milyondan fazla olan Türkiye nüfusunu yüzde 10 aşarak 94,2 milyona ulaştığının altını çizdi. Uraloğlu, “2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 civarında artışla 568 bin kilometre fiber altyapıya, fiber internet abone sayısında ise 7 milyona ulaştık” dedi.

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