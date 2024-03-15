İnteraktif gösteri: 'Sen de Haklısın'

İnteraktif gösteri: 'Sen de Haklısın'

REKLAM advertisement1

Geçen yıl Ekim ayında ilk kez seyirciyle buluşan 'Sen de Haklısın' adlı gösteri önceki akşam 12. kez seyirci karşısındaydı. Ahu Yağtu ile psikanaliz uzmanı Çağtay Öztürk'ün “Bu gece buradan kimse haksız çıkmayacak!” sloganıyla sahneye çıktıkları gösteride gündelik hayatta konuşmaktan imtina edilen konular masaya yatırılıyor.

Seyircilerin kendi hikayelerini paylaştıkları interaktif gösterinin sonunda salondan kimse haksız ayrılmıyor. Yağtu ile Öztürk'ün önceki akşamki gösterisinde Keremcem, Didem Balçın, Eylül Lize Kandemir, Nil Keser, Miray Akay, Yeşim Dursun, Melis İlkkılıç, Pınar Tezcan, Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu gibi birçok ünlü isimler yalnız bırakmadı.