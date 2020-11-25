Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Inter Real Madrid maçı saat 23:00'de başlayacak...

INTER REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçına sahne olacak Real Madrid Inter maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic, De Vrij, D'Ambrosio, Bastoni, Hakimi, Brozovic, Barella, Young, Vidal, Martinez, Lukaku.



Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Casemiro, Asensio, Benzema, Hazard