Inter'in 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İtalya (Serie A) Ligi'nin 29. haftasında lider Inter, evinde Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Inter'in ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Mavi Siyahlılar'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Juventus, konuk ettiği Genoa ile golsüz berabere kaldı. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 59. dakikada oyuna girdi.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.

Ligde dün oynanması planlanan Atalanta-Fiorentina maçı ise Fiorentina Kulüp Direktörü Joe Barone'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından ertelendi.

Serie A'nın 29. haftasında Inter, 76 puanla zirvede yer aldı. Inter'i 62 puanlı Milan ve 59 puanlı Juventus izledi.

LaLiga'da Real Madrid aldığı bu galibiyetle 72 puanla liderliğini sürdürürken ikinci sıradaki Barcelona'nın 64, üçüncü Girona'nın ise 62 puanı bulunuyor.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-0 yenerken Girona ise deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da son dakikalarda oyuna girdi. Karşılaşmanın yıldızı Vinicius'un yerine 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada orta sahaya yakın bir noktadan şutunda top üst direkten döndü.

BUNDESLİGA'DA LİDER BAYER LEVERKUSEN, GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'u 3-2 yendi.

REKLAM

Bu sezon yoluna namağlup devam eden Bayer Leverkusen, üst üste 7. galibiyetini alarak puanını 70 yaptı ve en yakın rakibi Bayern Münih ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu.

Bayern Münih, deplasmanda Darmstadt 98'i 5-2 mağlup etti. Ligde 31 gole ulaşan İngiliz yıldız Harry Kane, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

Bundesliga'da oynanan diğer maçta ise Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup etti.

Bundesliga'da 26. haftanın ardından Bayer Leverkusen, 70 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih 60, Stuttgart 56 ve Borussia Dortmund 50 puanla takibe devam etti.