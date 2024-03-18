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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter'in 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Futbol Haberleri

        Inter'in 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi

        İtalya (Serie A) Ligi'nde Napoli ile evinde karşılaştığı maçta 1-1 berabere kalan Inter, 10 maç sonra puan kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:36
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        Inter, 10 maç sonra puan kaybetti!
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        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

        İtalya (Serie A) Ligi'nin 29. haftasında lider Inter, evinde Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Inter'in ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Mavi Siyahlılar'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

        Juventus, konuk ettiği Genoa ile golsüz berabere kaldı. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 59. dakikada oyuna girdi.

        Zirve mücadelesi veren ekiplerden Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.

        Ligde dün oynanması planlanan Atalanta-Fiorentina maçı ise Fiorentina Kulüp Direktörü Joe Barone'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından ertelendi.

        Serie A'nın 29. haftasında Inter, 76 puanla zirvede yer aldı. Inter'i 62 puanlı Milan ve 59 puanlı Juventus izledi.

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        ARDA GÜLER'İN ORTA SAHADAN ŞUTUNDA TOP ÜST DİREKTEN DÖNDÜ

        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti.

        Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da son dakikalarda oyuna girdi. Karşılaşmanın yıldızı Vinicius'un yerine 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada orta sahaya yakın bir noktadan şutunda top üst direkten döndü.

        Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-0 yenerken Girona ise deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.

        LaLiga'da Real Madrid aldığı bu galibiyetle 72 puanla liderliğini sürdürürken ikinci sıradaki Barcelona'nın 64, üçüncü Girona'nın ise 62 puanı bulunuyor.

        BUNDESLİGA'DA LİDER BAYER LEVERKUSEN, GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI

        Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'u 3-2 yendi.

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        Bu sezon yoluna namağlup devam eden Bayer Leverkusen, üst üste 7. galibiyetini alarak puanını 70 yaptı ve en yakın rakibi Bayern Münih ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu.

        Bayern Münih, deplasmanda Darmstadt 98'i 5-2 mağlup etti. Ligde 31 gole ulaşan İngiliz yıldız Harry Kane, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

        Bundesliga'da oynanan diğer maçta ise Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup etti.

        Bundesliga'da 26. haftanın ardından Bayer Leverkusen, 70 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih 60, Stuttgart 56 ve Borussia Dortmund 50 puanla takibe devam etti.

        PREMİER LİG ZİRVESİNE FEDERASYON KUPASI ARASI

        İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) ilk 3 sıradaki takım Arsenal, Liverpool ve Manchester City'nin İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final karşılaşmaları nedeniyle bu haftaki maçları ertelendi.

        Fulham konuk ettiği Tottenham'ı 3-0 yenerken Aston Villa ise deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

        Premier Lig'in 29. haftasında birer maçı eksik 3 ekipten 64 puanlı Arsenal, averajla Liverpool'un önünde zirveye bulunurken Manchester City ise 63 puanda yer aldı. Zirvedeki bu 3 takımı, haftayı maç yaparak geçiren Aston Villa 56, Tottenham ise 53 puanla takip etti.

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        PSG, LİGUE 1 ZİRVESİNDEKİ FARKI 12 PUANA YÜKSELTTİ

        Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasında lider PSG, Kylian Mbappe'nin 3 gol attığı deplasman maçında Montpellier'i 6-2 yenerek zirvede farkı açtı.

        Aldığı bu galibiyetle PSG, en yakın takipçileri Brest ve Monaco'nun berabere kalmasının ardından ligin zirvesinde farkı 12 puana yükseltti.

        Ligin ikinci sırasındaki Brest, konuk ettiği Lille ile 1-1, üçüncü sırada bulunan Monaco ise konuk ettiği Lorient ile 2-2 berabere kaldı.

        Ligde 59 puanlı PSG, liderliğini sürdürdü. PSG'nin ardından Brest 47, Monaco 46, Lille ve Nice 43'er puanla sıralandı.

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