Inter'e büyük şok: Kulüp haczedildi!
İtalyan devi Inter, kulüp sahibi Steven Zhang'in 386 milyon euro'luk borcunu ödeyememesi nedeniyle haczedildi ve yeni sahip Amerikan fon şirketi Oaktree oldu
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İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluğa ulaşan ve milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter büyük bir şok yaşıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir fon şirketi Inter'e borçlarından dolayı el koydu.
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Inter'in eski sahibi olan Steven Zhang, Amerikalı fon şirketi Oaktree'ye olan 386 milyon euro'luk borcunu ödeyemedi ve şirket de bunun üzerine Inter'in yüzde 99.6 hissesine el koydu.
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Haber Avrupa basınında büyük yankı uyandırırken Oaktree'nin 15-20 günlük yasal sürecin ve işlemlerin ardından 'resmi' olarak da kulübün sahibi olacağı belirtildi.
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Steven Zhang, Inter başkanı olarak iki şampiyonluk, iki İtalya Kupası ve üç İtalya Süper Kupası kazandı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini ise kaybetti.