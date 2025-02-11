Inter: 2 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Inter, evinde Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Marin Pongracic (kk) ve Marko Arnautovic'in golleriyle galibiyete ulaşan Inter, puanını 54'e yükseltti ve 55 puanla zirvede yer alan Napoli'ye karşı takibini sürdürdü. Fiorentina ise haftayı 42 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Inter oldu.
Inter'e galibiyet golleri dakika 28'de Marin Pongracic'in kendi kalesine attığı golle ve 52'de Marko Arnautovic'in golüyle geldi. Fiorentina'nın tek golünü ise 44. dakikada Mandragora penaltıdan kaydetti.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 46. dakikada oyundan alındı.
Inter, bu galibiyetin ardından puanını 54 yaptı. Fiorentina, 42 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Juventus deplasmanına gidecek. Fiorentina, Como'yu konuk edecek.