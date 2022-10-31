Intagram topluluk kuralları ihlali nedir?

INSTAGRAM KAÇ İHLALDEN SONRA KAPANIR?

Bir Instagram hesabının kapanmasını belirleyen belli bir şikayet sayısı yoktur. Kural ihlali sonucu hesap kapanabilir. Eğer bir anda çok sayıda yapılan şikayet sonucu kural ihlali tespit edilirse instagram hesabınız kapanabilir.