İnsuyu'nda Yörük Şenliği düzenlendi
Burdur'da Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası önündeki alanda Yörük Şenliği düzenlendi
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Burdur Valiliği tarafından Turizm Haftası kutlama etkinliklerinin ilk gününde düzenlenen temsili Yörük Göçü'nün ardından İnsuyu Mağarası'nın önündeki alanda Yörük Şenliği düzenlendi.
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Programın açılışında konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, şenlikte gencinden yaşlısına, çocuktan bebeklere kadar herkesin Yörük kültürünü tanıyacağını, yaşayacağını söyledi.
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Şenliği yapmaktaki temel amaçlarının bu kültürü gençlere anlatabilmek, aktarabilmek, yeni nesille bu kültürel aktarımı yaşayabilmek olduğunu belirten Baydar Bilgihan, "Dün Yörük göçü ile başladık. Yörük göçünü Burdur merkezde yaptık, bugün Yörük Şenliğini yapıyoruz ama bu şenlik aynı zamanda sazla, sözle eğlencemizin ötesine geçsin dedik. Yöresel çalgılarımız, sipsimiz, curamız, kabak kemanemiz var. Burdur ve Teke Yöresi aynı zamanda kendi enstrümanını üreten bir yöre. Herkes burada saza, söze ve muhabbete yatkın. Dolayısıyla bunu paylaşalım istedik. Gençlerimize, çocuklarımıza açtığımız kurslarla, eğitimlerle bu kültürü aktaralım istedik" dedi.
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise üniversite olarak sadece sorumlu oldukları eğitim öğretim ve araştırma ile sınırlı düşünmediklerini, içinde bulundukları şehrin, toplumun sanatından kültürüne, sporundan ticaretine, sanayisinden tarımına kadar her alanda üniversite ne yapabilir, hangi alanda ne yapabilir diye kafa yormaya odaklandıklarını belirtti.
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Burdur Yörük Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan da adını yürüyen Türkten alan Yörüklerin Anadolu'nun asli unsuru olduğunu söyledi.
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Kalkan, "Yörük demek, vatana millete bayrağa sadakat demektir. Onun içindir ki kullandığı keyfiyedeki renkler bayrağı, bolluk ve berekti, hoşgörüyü, İslamiyeti, kardeşliği temsil eder. Yörük demek 780 bin kilometrekare olan bu cennet vatanın sigortası ve garantisi demektir, öyle olmaya devam edecektir" dedi.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda keşkek dövme, temsili gelin çıkarma etkinliği ile halk oyunları gösterisi, Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi İki Telli Kozağaç Curası ve Dirmil sipsi kursu öğrencilerinin gösterisi, Burdur Alaca Dokuma Defilesi yer aldı. Yerel sanatçılar konser verdi.
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