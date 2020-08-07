İnsülin enjeksiyonun doğru yapılması kan şekeri seviyesinin ayarlanması demektir. Nereye, ne şekilde ve nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiye sahip olmak ve ona göre uygulamak oldukça önemli bir detay ve uygulamadır. Bu sayede insülin vücuda gereken etkiyi ve faydayı sağlayacaktır.

Enjeksiyon yapılacak bölge öncelikle parmaklarla sıkı bir şekilde kavranarak tutulmalı ve enjeksiyonun derine inmesi sağlanmalıdır. 45° bir açı sağlanarak iğnenin batırılması gereklidir. Bazı durumlarda 90 derece bir açı ile de uygulama yapılabilir ama deri altı dokusu iğneden daha kalın olması gereklidir. Kas içerisine enjeksiyon yapılmamasına dikkat etmek gerekir. Eğer kazara kas içine yapılırsa hızlı bir emilim olması nedeniyle ağrıya neden yaratabilir. Standart olarak kullanılan insülin enjektörleri genelde 12,7 mm inceliğinde olur; insülin kalemleri ise; 8 mm iğneye sahiptir. Ergenlik dönemindeki çocuklar için kısa iğneler kullanılmaktadır. Zayıf ve daha küçük çocuklar için ve de zayıf olan kişilerde 45 derecelik açı ile enjeksiyon uygulanması gereklidir. Kısa iğneler ile enjeksiyon yapılması halinde 90 derecelik açı ile iğne yapılmalıdır.

İnsülin yapılması uygulaması başlanması halinde hekim ya da hemşire tarafından nasıl uygulanacağına dair bilgi verilir. İnsülin uygulaması öncelikle hemşire tarafından uygulamalı olarak diyabet hastasına gösterilir. Bu konuda dikkatli ve iyi bir şekilde öğrenmek sonrası için zorluk yaşamamak için önemli bir ayrıntıdır. Düzenli olarak aynı saatlerde ve söylendiği şekilde yapılması şarttır. Diyabet hastalarının hayatları boyunca kullanması gerekli olan bu uygulamayı mutlaka kendilerinin öğrenmesi acil durumlar için de gereklidir.

İnsülin Yapılan Bölgeler Hangileridir?

Her doz farklı bölgelere dönüşümlü olarak uygulanmaktadır. Sürekli olarak aynı bölgeye uygulama yapmak; lipodistrofiye neden yaratabilmektedir. Bu oluşum yağ dokusunun değişikliğe uğrayarak ortaya çıkması demektir. İyi huylu bir tümöre dönüşerek ortaya çıkar. Lipodistrofi yağ dokusunun erimesi halidir. Oluşan bölgede; şişme, kızarıklık, ağrı acı ve sertleşme ortaya çıkabilir. Enjeksiyon yerinin seçilmesi kadar; insülin uygulanacak bölgede kas ve deri arasında kalan yağlı olan doku kısmının da kalınlığı önem taşır. Kasa uygulanacak insülin hızlı etkileşim yapar ve etkisi kısa süreli olur. Bu durumun oluşması da hipoglisemi yaratabilir. O nedenle mutlaka enjeksiyon cilt altına yapılması gereklidir.

Öncelikle yapılacak kısım sabunlu su ile dezenfekte edilmeli; sonrasında enjeksiyon yapılmalıdır. Alkol ile temizlenmez yoksa iğnenin ucundan deri altına alkol sızabilir ve ağrıya neden yaratabilir. Enjeksiyon uygulamasından sonra 5-6 saniye bekleyip emilmesinden sonra iğne geri çıkarılmalıdır.

Enjeksiyon Yapılırken Oluşan Ağrı Nasıl Giderilir?

İnsülin iğnesini yapmadan önce oda sıcaklığında bekletmek gereklidir. Soğuk şekilde uygulamak ağrıyı artırabilir.

Alkol içeren antiseptikler kullanmayın sadece sabunlu su ile dezenfekte ederek insülin uygulaması yapın.

Alkol ile silmeniz halinde mutlaka uçmasını bekleyin; alkol deri altına sızarak ağrı yapabilir.

Kaslarınızı gevşek tutarak sakin bir şekilde enjeksiyon yapmalısınız. Gerginlik ağrı yapacaktır.

İnsülin yaparken eli oynatmadan hızlıca yapmalı tereddütte kalmamalısınız.

İğneler iki kez kullanılmalı ve değiştirilmelidir.

Kalem kullanma halinde iğnesinin de değiştirilmesi önem taşır.

İnsülin uygulamasına göre iğne değişimleri mutlaka sağlanmalıdır.