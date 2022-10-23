Twitter’da özelliği kullanabilen kullanıcılardan olan Matt Navarra ve WFBrother ekran görüntüleri ile yeni özelliği paylaştılar.

Görüntülere göre Instagram’da gönderiyi paylaşmadan önce ‘Gelişmiş Ayarlar’ bölümünde zaman planlayıcısı yer alıyor. Bu özellik ile gönderiler 90 gün sonraya kadar planlanabiliyor. Şu anda deneme sürecinde olan bu yenilik birkaç kullanıcı üzerinde test ediliyor ve kullanıcılar tarafından da fark ediliyor.