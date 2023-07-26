Instagram postları "Yakın Arkadaşlar" özelliği ile paylaşılabilecek!
Instagram bir süredir test ettiği özelliği kullanıma sunmaya başladı. Kullanıcıların hoşuna gidecek yeni özellik ile post paylaşan kişiler isterlerse gönderilerini sadece yakın arkadaşlarına paylaşabilecek. Instagram "Yakın Arkadaşlar" post özelliğinin ne zaman Türkiye'de kullanılabileceğine dair ayrıntılara haberimizde yer verdik.
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GÖNDERİLER YAKIN ARKADAŞLARLA PAYLAŞILABİLECEK
En popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılar tarafından sevilecek bir özelliği kullanıma sundu. "Yakın Arkadaşlar" özelliği normalde sadece hikaye paylaşılırken kullanılabiliyordu. Yeni duyuruya göre artık post paylaşırken kullanıcılar yakın arkadaşlarını seçebilecek ve sadece seçtikleri kişilere paylaşabilecek.
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POST PAYLAŞIRKEN YAKIN ARKADAŞLAR NASIL SEÇİLİR?
Şirket özelliği geçtiğimiz gün kullanıma sunmaya başladı. Instagram'ın yeni özelliği iOS'un son sürümünde kullanılabiliyor. Yakın arkadaşlarını seçmek isteyen kişiler, "Kişileri etiketle" kısmının hemen altında yer alan "Hedef Kitle" bölümünü seçerek aktifleştirebilir.
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"Hedef Kitle" bölümünü seçtiğinizde herkesle mi yoksa yakın arkadaşınızla mı paylaşacağınızı düzenleyebilirsiniz. Özellik henüz her kullanıcıya açılmadı ancak şirket yavaş yavaş kullanıma sunuyor.
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