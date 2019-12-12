Instagram mavi tik başvurusu

12 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Instagram'da mavi tik (onaylanmış hesap) hesabınızın size ait olup olmadığı kanıtlayan işarettir. Sizin adınıza bir sürü açılmış sahte hesaplar olabilir. Özellikle ünlülerin adına bir çok farklı sahte hesaplar açılarak dolandırıcılığa kadar sahtekarlık yapabiliyorlar. Çoğu tanınmış ya da marka hesaplarında mavi tik bulunuyor. Peki mavi tik alabilmek için Instagram tarafından açıklanmış izlenebilecek bir başvuru şekli olmadığına göre hangi yollar izlenmeli? İşte Instagram’da onaylanmış hesap alabilme rehberi…
Instagram'da Mavi Tik Nasıl Alınır?
NOT: Instagram “Mavi Tik” için hesabınızın “İşletme Hesabı” olması gerekmektedir.
Adım Adım Instagram'da Mavi Tik Alma
Öncelikle Instagram hesabına giriş yapmak gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre bilginizle hesaba giriş yaptıktan sonra diğer adımları uygulayabilirsiniz.
Instagram profiline giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki çizgi şeklindeki ikona tıklayıp açılan pencerenin en alt kısmında yer alan Ayarlar sekmesine tıklayıp ayarlar sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir.
Bu adımda Ayarlar sekmesinde yer alan Hesap kategorisinden Doğrulama İste butonuna tıklamak gerekmektedir. İlgili sekmeye tıklandığında karşımıza bir form çıkacak. Burada onaylı hesap başvurusu yapmak için doldurulması gereken daha doğrusu bilgi verilmesi lazım olan birkaç kısım var. Bunlar;
UYARI: “Doğrulanmış rozeti önemli tanınmış bir kişinin, ünlünün, global markanın veya varlığın gerçek hesabı olduğunu belirtmek için Instagram hesabının adının yanında görünen bir onay işaretidir. Bir doğrulama talebi göndermek, hesabının doğrulacağını garanti etmez.”
Mavi Tik Güven Sembolü
Instagram'da mavi tik işareti güveni temsil eder. Mesela bir Instagram hesabı ile iletişime geçmek istiyorsanız fakat iletişime geçmek istediğiniz hesaptan iki farklı hesap çıkıyor karşınıza. Hangisi gerçek, hangisi sahte ayırt etmeniz gerek. İşte bu noktada mavi tik işareti devreye giriyor. Resmi hesabın mavi tikli olanı iletişime geçmek istediğiniz kişinin gerçek hesabıdır.
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