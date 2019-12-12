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Instagram mavi tik başvurusu nasıl yapılır? - 2020

Instagram mavi tik özelliği sayesinde onaylanmış hesap olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. Eğer tanınmış ya da marka sahibi iseniz Instagram mavi tik alabilmeniz mümkün. Peki Instagram mavi tik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

12.12.2019 - 09:33 | Güncelleme:
Instagram mavi tik başvurusu

Instagram'da mavi tik (onaylanmış hesap) hesabınızın size ait olup olmadığı kanıtlayan işarettir. Sizin adınıza bir sürü açılmış sahte hesaplar olabilir. Özellikle ünlülerin adına bir çok farklı sahte hesaplar açılarak dolandırıcılığa kadar sahtekarlık yapabiliyorlar.  Çoğu tanınmış ya da marka hesaplarında mavi tik bulunuyor.  Peki mavi tik alabilmek için Instagram tarafından açıklanmış izlenebilecek bir başvuru şekli olmadığına göre hangi yollar izlenmeli? İşte Instagram’da onaylanmış hesap alabilme rehberi…

Instagram'da Mavi Tik Nasıl Alınır?

  • Instagram hesabınıza mavi tik ekletebilmek için en doğru yöntem Instagram ile mail yoluyla irtibata girmektir. Ama burada en önemli nokta üç özelliğe uygun olmaktan geçer. Herkese sunulmayan onaylanmış hesap özelliği için önerilerimizi dikkate almalısınız...
  • Instagram tarafından hesabınızın onaylanmasını istiyorsanız ilk kural tanınmış bir kişi ya da firma olmanız gerekir. Çünkü taklit edilme ihtimali yüksek kişilere sunumu bir hizmettir.
  • Instagram Twitter ve Facebook hesaplarınızın birbiri ile bağlantılı olmasını istemektedir. İki sosyal medya hesabınız onaylanmışsa işiniz daha kolaydır.
  • Bir diğer önemli konu sayfanızdaki etkileşim durumudur. Aktif kişiler tarafından takip edilmeniz, beğenilmeniz hanenize yazacak bir artı puan demektir. Sahte kullanıcılara sahip kişilerin işi ise oldukça zordur.

NOT: Instagram “Mavi Tik” için hesabınızın “İşletme Hesabı” olması gerekmektedir.

Adım Adım Instagram'da Mavi Tik Alma

Öncelikle Instagram hesabına giriş yapmak gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre bilginizle hesaba giriş yaptıktan sonra diğer adımları uygulayabilirsiniz.

Instagram profiline giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki çizgi şeklindeki ikona tıklayıp açılan pencerenin en alt kısmında yer alan Ayarlar sekmesine tıklayıp ayarlar sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir.

Bu adımda Ayarlar sekmesinde yer alan Hesap kategorisinden Doğrulama İste butonuna tıklamak gerekmektedir. İlgili sekmeye tıklandığında karşımıza bir form çıkacak. Burada onaylı hesap başvurusu yapmak için doldurulması gereken daha doğrusu bilgi verilmesi lazım olan birkaç kısım var. Bunlar;

  • Kullanıcı Adı
  • Adı Soyadı
  • Bilinen Ad
  • Kategori
  • Kimlik Görseli

 

UYARI: “Doğrulanmış rozeti önemli tanınmış bir kişinin, ünlünün, global markanın veya varlığın gerçek hesabı olduğunu belirtmek için Instagram hesabının adının yanında görünen bir onay işaretidir. Bir doğrulama talebi göndermek, hesabının doğrulacağını garanti etmez.”

 

Mavi Tik Güven Sembolü

Instagram'da mavi tik işareti güveni temsil eder. Mesela bir Instagram hesabı ile iletişime geçmek istiyorsanız fakat iletişime geçmek istediğiniz hesaptan iki farklı hesap çıkıyor karşınıza. Hangisi gerçek, hangisi sahte ayırt etmeniz gerek. İşte bu noktada mavi tik işareti devreye giriyor. Resmi hesabın mavi tikli olanı iletişime geçmek istediğiniz kişinin gerçek hesabıdır. 

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