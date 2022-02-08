Genç kadın o dönemi "Instagram gönderilerimden kazanç etmek için ürün yerleştirme yapmam veya ücretli reklamlara başvurmam gerekiyordu. Her geçen gün ücretli içerik yayınladığım bir noktaya gelmiştim. Çünkü başka bir seçeneğim yoktu. Böyle geçiniyordum" sözleriyle özetledi.