Instagram dondurma takipçiler siliniyor mu?

Instagram dondurma açma işlemlerinin ardından kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri takipçilerin silip silinmediğidir. Instagram hesabını geçici olarak kapatma işlemi hesabınızı tamamen bloke etmez. Bu nedenle fotoğrafların veya takipçilerin silinmesi mümkün değildir. Ancak, zaman zaman dondurma işlemlerinden sonra bazı fotoğrafların ve takipçilerin silindiği görülmektedir. Hesap kullanılmaya devam ettikçe silinen fotoğraflar ve takipçiler tekrardan görünür.

Instagram hesabını dondurmak için internet tarayıcınız üzerinden işlem yapmanız gerekmektedir.

Instagram Hesabını Dondurmak İçin;

Instagram giriş ekranına bilgisayardan giriş yapılır,

Profil düzenleme sayfası üzerinden hesabı geçici olarak kapatma seçeneğine tıklanır,

Doğrulama işlemleri yapıldıktan sonra hesap dondurulur.

Instagram hesabının dondurulmasının ardından 24 saat sonra istediğiniz zaman ister 1 yıl sonra ister 2 gün sonra hesabınızı yeniden aynı şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yeniden Açılan Hesaptaki Kaybolan Fotoğraflar Geri Gelir Mi?

Instagram hesabı dondurulduktan sonra yeniden aktifleştirildiğinde hesabınızı aynen kullanmaya devam edebilirsiniz. Instagram dondurma linki üzerinden hesabınızı dondurduktan sonra istediğiniz zaman hesabınıza giriş yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz. Zaman zaman dondurma işlemlerinin ardından bazı fotoğrafların kaybolduğuna rastlanmaktadır. Ancak bu geçici bir durumdur. Hesabınızı aktif olarak kullanmaya devam ettikten sonra hesaptaki tüm fotoğraflar ve takipçiler kendiliğinden geri gelecektir.

Dondurulup Açılan Instagram Hesabı Yeniden Dondurulabilir Mi?