Instagram'da profile şarkı ekleme özelliği geldi

Önde gelen fotoğraf ve video paylaşımı sosyal medya uygulaması Instagram'dan yeni bir özellik açıklaması geldi. Bundan böyle kullanıcılar uygulama profillerine şarkı ekleyebilecekler.

Geçmişte benzer uygulamalar MSN Messenger ve Myspace gibi uygulamalarda karşımıza çıkıyordu. MSN'de dinlediğimiz müziği arkadaşlarımıza profilimizde paylaşarak gösterebiliyorken, Myspace profiline de kullanıcılar müzik ekleyebiliyordu.

Kullanıcılar “profili düzenle” sayfasına giderek bir şarkı ekleyebilecek ve burada Instagram'ın Reels veya gönderiler gibi araçları için de kullanılabilen lisanslı müzik kütüphanesine erişebilecekler. Akabinde buradan, eklemek istedikleri şarkının 30 saniyelik bir bölümünü seçebilecekler.

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Bu güncelleme, sosyal medya deneyiminizi daha da zenginleştirecek gibi görünüyor. Bu özellik, kullanıcıların profil sayfalarını daha çekici hale getirme fırsatı sunuyor. Artık favori şarkılarını seçen kullanıcılar profillerini renklendirebilecek.

Instagram kullanıcıları, profil sayfalarını daha da kişiselleştirebilir ve takipçileriyle müzikle daha yakın bir bağ kurabilir.