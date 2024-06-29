Instagram çöktü mü, keşfete ne oldu ve neden yenilenmiyor? 29 Haziran 2024 İnstagram keşfet bozuldu mu?
Popüler sosyal medya platformu Instagram Keşfet'te ilginç bir durum yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar Instagram keşfetin bozulduğunu iddia ederken yaşanan sorunun ne zaman çözüleceği merak konusu. Peki Instagram çöktü mü, keşfete ne oldu ve neden yenilenmiyor? 29 Haziran 2024 İnstagram keşfet bozuldu mu? İşte detaylar
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Sosyal medya uygulaması Instagram çöktü iddiaları gündemde yer aldı. Instagram kullanıcılarının bir kısmı keşfete giremediklerini duyurdu. Peki Instagram çöktü mü, keşfete ne oldu ve neden yenilenmiyor, bozuldu mu, ne zaman düzelecek?
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INSTAGRAM KEŞFETE NE OLDU?
Bazı kullancılara göre Instagram’da saat 10.00’dan beri Instagram keşfet sorunu yaşanıyor. Sorunun ne zaman çözüleceği ise henüz belli değil.Kullanıcılar X’de bu durum hakkında paylaşımlar yaptı.
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29 HAZİRAN INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor. 29 Haziran tarihinde Instagram uygulamada sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından sosyal medya paylaşımlarında yer aldı. Konu hakkında ise resmi bir açıklama gelmedi.
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