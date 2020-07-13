Hadid, "Instagram sadece 'Babamın ve onun doğum yeri olan Filistin'in' üzerinde yazılı olduğu Amerikan pasaportunun fotoğrafını hikayemden sildi. Instagram, acaba babamın doğum yeriyle gurur duyuyor olmamın hangi bölümü ' zorbalık, taciz, cinsel veya çıplaklık içeriyor?” şeklinde konuştu.